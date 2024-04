La MONUSCO appelle à la vigilance face à la menace croissante du M23

La Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) a émis une alerte concernant la détérioration de la situation sécuritaire à proximité de Saké, située à environ vingt kilomètres de la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 8 avril, le système de gestion de la sécurité des Nations-Unies a signalé que le mouvement rebelle M23 intensifie sa présence autour de la ville et constitue une menace pour l’axe menant à Goma.

Selon le document, « La situation sécuritaire est devenue plus volatile avec l’approche du M23 dans le nord de Saké. La présence d’éléments armés repérés dans le parc des Virunga représente une menace pour l’axe Goma-Saké. De plus, la montée de la criminalité accroît l’exposition du personnel à divers risques sécuritaires et incidents. »

Face à cette menace croissante, la MONUSCO appelle son personnel à prendre des mesures particulières pour se prémunir contre d’éventuelles situations dangereuses. Des recommandations ont été émises, notamment l’approvisionnement en fournitures essentielles (eau, nourriture, médicaments, carburant, accès à internet, etc.), la réduction de la présence du personnel, l’évitement des déplacements non essentiels pendant les heures nocturnes ou de pointe, ainsi que la nécessité de quitter immédiatement les lieux en cas de confrontation ou de menace.

Il est important de souligner que Saké revêt une importance stratégique dans le conflit armé entre la République démocratique du Congo et le M23. Située à quelques kilomètres seulement de Goma, cette ville constitue le dernier bastion avant la capitale provinciale du Nord-Kivu.

Malgré les efforts de l’armée congolaise, soutenue par les jeunes résistants Wazalendo, ainsi que la présence des casques bleus, y compris des soldats de la SADC, Saké reste une cible régulière des attaques, causant des pertes parmi la population civile. Le M23 est largement accusé d’être à l’origine de ces attaques.

En conclusion, la situation à Saké demeure instable et sujette à des fluctuations, nécessitant une vigilance constante et des mesures de sécurité renforcées de la part de toutes les parties concernées.