la diaspora congolaise en Afrique du Sud réclame des sanctions contre le Rwanda

En Afrique du Sud, la colère de la diaspora congolaise monte face à l’escalade du conflit dans l’Est de la RDC. Ce mardi 4 février, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant la délégation de l’Union européenne à Pretoria, dénonçant l’inaction internationale et réclamant des sanctions contre Kigali.

Enveloppés du drapeau congolais, certains manifestants ont parcouru des heures de route pour exprimer leur frustration. « L’UE doit cesser tout soutien au Rwanda, qui participe à la déstabilisation du Congo », s’indigne le pasteur Serge Lwambwa. Beaucoup dénoncent le pillage des ressources congolaises et l’indifférence de la communauté internationale.

« On nous parle de la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, mais en RDC, il ya plus de morts ! Pourquoi ce silence ? », s’insurge Tina Mbuyi Lukombo. Entre slogans contre Paul Kagame et bannières remerciant les soldats sud-africains déployés en RDC, l’espoir demeure : voir Pretoria renforcer son engagement militaire contre le M23.