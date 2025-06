RDC Italie un partenariat stratégique renforcé au sommet du plan Mattei

Ce vendredi 20 juin 2025, la Première Ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a représenté la RDC au sommet du Plan Mattei pour l’Afrique et Global Gateway, à Rome. Coprésidé par Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement italien, et Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, ce sommet de haut niveau visait à renforcer la coopération entre l’Europe et l’Afrique. La RDC a saisi cette tribune pour réaffirmer son engagement à nouer des partenariats solides, notamment avec l’Italie.

Judith Suminwa a mis en lumière les richesses naturelles de la RDC, notamment le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale. Elle a appelé à une collaboration plus équitable dans la chaîne de valeur, invitant l’Italie à investir dans la transformation locale. Ce message s’inscrit dans une stratégie globale visant à faire de la RDC un acteur clé du développement durable.

Des projets concrets pour relier l’afrique centrale à l’europe

La Première Ministre a insisté sur l’importance du corridor de Lobito, une infrastructure majeure pour relier l’Afrique centrale à l’Atlantique. Ce projet logistique représente une opportunité stratégique pour fluidifier les échanges commerciaux régionaux. Elle a encouragé l’Italie à participer à sa mise en œuvre, en tant que partenaire technique et financier.

Judith Suminwa a également évoqué la diversification économique par l’agriculture. Elle a souligné que les terres fertiles de la RDC peuvent répondre aux besoins alimentaires croissants de l’Afrique, tout en créant des emplois durables. Par ailleurs, elle a mis en avant la jeunesse congolaise comme moteur d’innovation, à même de soutenir l’entrepreneuriat et la croissance inclusive.

Vers une coopération rdc italie durable et gagnant-gagnant

En conclusion, la cheffe du gouvernement congolais a réaffirmé la volonté de Kinshasa de renforcer ses liens économiques et diplomatiques avec l’Italie. La RDC cherche à s’imposer comme un partenaire fiable et stratégique sur la scène internationale. Cette rencontre de Rome a permis d’ancrer une dynamique RDC Italie fondée sur la confiance, les investissements mutuels et le respect des intérêts communs.