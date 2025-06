Vaccination contre la poliomyélite en RDC : campagne nationale du 26 au 30 juin

Le Programme Élargi de Vaccination (PEV) annonce une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite en RDC, prévue du 26 au 30 juin 2025. Cette opération cruciale vise à protéger les enfants contre la poliomyélite et à stopper la circulation active du virus dans les zones à risque.

Les provinces concernées sont les suivantes :

Kinshasa et Lomami : campagne du 26 au 28 juin , pour les enfants âgés de 0 à 5 ans ;

Tshopo et Maniema : campagne du 28 au 30 juin, élargie aux enfants de 0 à 15 ans.

Une approche de proximité pour atteindre tous les enfants

Durant ces cinq jours, les équipes de vaccination — composées de vaccinateurs et de mobilisateurs — se rendront dans les ménages, écoles, mosquées, églises, marchés, parkings et autres lieux de rassemblement pour sensibiliser les familles et administrer les vaccins.

L’objectif est clair : renforcer l’immunité collective et éviter toute résurgence de cette maladie invalidante.

Une stratégie de communication sur le long terme

Pour soutenir ses actions, la République Démocratique du Congo s’est dotée d’un plan stratégique de communication pour la vaccination 2026-2030. Ce plan vise à maintenir une couverture vaccinale élevée et équitable, en particulier chez les enfants, afin de prévenir les maladies évitables par la vaccination.