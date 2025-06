Variole du singe en RDC : 100.000 doses de vaccin reçues de la France

Le gouvernement congolais, par l’entremise du ministère de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale, a reçu 100.000 doses du vaccin MVA-BN contre la variole du singe (Mpox), envoyées par la France. Ce don, réceptionné au cours de la semaine épidémiologique 24, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat bilatéral renforcé entre Paris et Kinshasa.

Cette livraison vient soutenir les efforts déjà en cours pour freiner la propagation du virus, qui touche plusieurs provinces du pays. Elle marque une étape importante dans la stratégie nationale de lutte contre la variole du singe en RDC.

Une campagne de vaccination en pleine expansion

En plus du vaccin MVA-BN, la RDC utilise également le vaccin japonais LC16m8. La campagne a été lancée le 14 juin 2025 à Bumbu, à Kinshasa, et se déploie progressivement dans les zones les plus touchées.

Le ministère a précisé que la vaccination cible désormais les enfants dès l’âge d’un an, une décision prise pour freiner la chaîne de transmission dans les foyers les plus exposés.

Parallèlement, une feuille de route nationale est en cours de finalisation pour garantir une extension progressive et coordonnée de la couverture vaccinale sur tout le territoire.

Des signes encourageants sur le terrain

Lors de la réunion épidémiologique du 23 juin, les autorités sanitaires ont annoncé une baisse des cas de variole du singe en RDC ainsi qu’un recul du taux de positivité des prélèvements. Ces signaux montrent que les efforts conjoints du gouvernement, des partenaires internationaux et du personnel de santé commencent à porter leurs fruits.