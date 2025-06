Judith Suminwa à Osaka : la RDC mise sur l’autonomisation des femmes et des jeunes

En séjour de travail au Japon, la Première ministre de la République Démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa Tuluka, a prononcé ce vendredi 27 juin 2025 une conférence inspirante à l’Université d’Osaka. Son message était clair : l’autonomisation des femmes et des jeunes en RDC est au cœur de la transformation du pays.

Abordant le thème « Statut de la jeunesse et des femmes en RDC, valeurs et signification pour les sociétés africaine et japonaise », elle a insisté sur leur rôle stratégique dans la société. « Ils ne sont pas de simples bénéficiaires des politiques publiques, ils en sont les piliers », a affirmé la Cheffe du Gouvernement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’autonomisation au cœur des priorités gouvernementales

Judith Suminwa a mis en lumière plusieurs statistiques clés :

Plus de 60 % de la population congolaise a moins de 25 ans

Les femmes assurent 70 % de l’activité informelle, rurale et agricole

43 % des entrepreneurs sont des femmes

À travers le Programme national de développement (PNSD) 2024–2028, la RDC déploie six piliers d’action pour encourager :

L’ institutionnalisation de la planification sensible au genre

Le soutien à l’entrepreneuriat jeune et féminin

La formation via des centres d’incubation et brigades agricoles

La formalisation de l’économie informelle

L’objectif est clair : sortir du statut de pays à faible revenu et bâtir une économie diversifiée, inclusive et résiliente.

RDC–Japon : un partenariat axé sur la jeunesse et l’innovation

S’adressant aux étudiants japonais, dont plusieurs apprennent le lingala ou le swahili, Judith Suminwa a appelé à une coopération innovante et durable entre la RDC et le Japon. Elle a proposé la création d’un programme d’échange “Japan–Democratic Generation”, axé sur :

Le leadership féminin

L’innovation sociale

La résilience communautaire

Les valeurs partagées de respect, dignité et solidarité

Une diplomatie de proximité et de transformation

La Première ministre a souligné que son gouvernement, sous l’impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi, agit avec détermination. « Aujourd’hui, la RDC a une femme à la tête du Gouvernement, 33 % de femmes dans l’exécutif et des avancées dans les deux chambres parlementaires », a-t-elle rappelé, tout en reconnaissant que « le chemin reste encore long ».

La conférence s’est déroulée dans une ambiance conviviale, en présence de personnalités des deux pays, dont le professeur Lukumwena Nsenda, ambassadeur de la RDC au Japon, et M. Hidetoshi Ogawa, ambassadeur du Japon en RDC.