AC Milan RDC : Un accord qui change la donne

AC Milan RDC, c’est bien plus qu’un partenariat sportif. C’est une alliance ambitieuse entre le célèbre club italien et le ministère du Tourisme de la République démocratique du Congo. Signé dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique, cet accord vise à dynamiser le développement social, touristique et économique de la RDC.

Premièrement, AC Milan devient l’ambassadeur du tourisme congolais. Le logo du pays figurera sur les maillots officiels du club en tant que “Official Tourism Destination Partner”. Cette visibilité inédite vise à attirer des investissements étrangers et positionner la RDC comme une destination incontournable en Afrique.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ensuite, sur le terrain, le club italien et sa Fondazione Milan financeront plusieurs projets d’envergure : rénovation d’infrastructures sportives, création de la première AC Milan Academy en RDC et construction d’une école à Boma, en collaboration avec la Fondazione Mama Sofia.

Cette initiative, estimée à plus de 5 millions d’euros par an, vise à encadrer la jeunesse congolaise et à offrir des opportunités éducatives dans un environnement sécurisé et structurant.

Enfin, une délégation officielle conduite par Paolo Scaroni, président d’AC Milan, se rendra prochainement en RDC pour le lancement des projets et une rencontre bilatérale avec les autorités.

Didier M’Pambia Musanga, ministre du Tourisme, a souligné que ce partenariat AC Milan RDC s’inscrit dans la vision du président Tshisekedi : faire rayonner la RDC à travers le sport, la culture, et les talents de sa jeunesse.