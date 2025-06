Partenariat stratégique USA-RDC : un engagement renforcé pour la paix et le développement

Alors que la RDC et le Rwanda s’apprêtent à signer un accord de paix historique ce 27 juin 2025, les États-Unis d’Amérique, médiateurs clés dans ce processus, consolident leur rôle dans un partenariat stratégique USA-RDC qui ne cesse de s’intensifier.

Dans un document officiel transmis à la presse, l’ambassade américaine à Kinshasa met en lumière l’ampleur de son engagement multiforme en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en République démocratique du Congo.

Sécurité : les USA misent sur le renforcement des forces congolaises

Le partenariat stratégique USA-RDC englobe un important volet sécuritaire. Washington soutient depuis plusieurs années la formation et l’équipement de la Police nationale congolaise, notamment via l’approche de police de proximité. En 2023, plus de 600 policiers ont été formés, 19 postes de police construits et des points d’eau mis à disposition des communautés.

L’aide américaine s’étend aussi à l’armée congolaise. Des officiers des FARDC ont bénéficié de formations en ingénierie, ainsi que de cours de langue anglaise à Kananga, Kitona et dans les écoles militaires du pays. Ces efforts visent à renforcer la capacité opérationnelle des forces congolaises dans la durée.

Développement et aide humanitaire : un soutien massif

Sur le plan économique et social, les États-Unis sont le plus grand donateur bilatéral de la RDC. En moyenne, près de 1 milliard de dollars par an est investi en aide humanitaire et projets de développement.

Au cours des dix dernières années, plus de 6 milliards de dollars ont été mobilisés pour soutenir :

La santé publique

L’ éducation

La résilience alimentaire

La croissance inclusive

Et la bonne gouvernance

Depuis 2024, une stratégie nationale contre l’extrême pauvreté cible 2,5 millions de Congolais, avec un investissement de 110 millions USD dans l’agroalimentaire.

Perspectives : un partenariat structurant pour l’avenir

L’axe partenariat stratégique USA-RDC s’oriente vers des projets d’infrastructure régionale. L’ambassade évoque notamment le corridor de Lobito, lancé en 2023, incluant :

Une ligne ferroviaire de 800 km entre l’Angola, la RDC et la Zambie

Des investissements dans l’agriculture, l’énergie propre, le numérique et la santé

En décembre 2024, les États-Unis ont injecté 560 millions de dollars supplémentaires, portant l’enveloppe globale à plus de 4 milliards USD.