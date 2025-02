L’UE face au dilemme des sanctions contre le Rwanda : quelles mesures concrètes ?

L’Union européenne franchisera-t-elle le pas des sanctions contre Kigali ? Alors que les 27 États membres s’accordent sur la nécessité d’augmenter la pression sur le Rwanda pour mettre fin à l’escalade dans l’Est de la RDC, ils peinent à s’entendre sur les mesures à adopter. Une nouvelle réunion prévue ce mercredi à Bruxelles pourrait clarifier la position européenne.

Lire Aussi:https://www.journaldekinshasa.com/un-reseau-dong-accuse-lue-de-complicite-avec-le-rwanda/

L’éventail des options va de mesures symboliques, comme le boycott d’événements à Kigali, à des actions plus radicales : sanctions individuelles, gel d’avoirs, interdiction de voyages, réduction de l’aide budgétaire, voire suspension du partenariat sur les ressources minières. L’enjeu est de taille, notamment en raison des liens stratégiques entre le Rwanda et certains États européens, comme la France et le Portugal, qui privilégient un dialogue discret.

La pression monte cependant. Ce mardi 4 février, des centaines de Congolais ont manifesté à Pretoria, exigeant des sanctions similaires à celles infligées à la Russie après l’invasion de l’Ukraine. Reste à voir si Bruxelles osera franchir cette ligne rouge.