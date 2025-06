AS Monaco et la RDC s’unissent pour un projet d’envergure

Le club de Ligue 1, AS Monaco, a annoncé ce mardi 24 juin 2025 une collaboration stratégique de 3 ans avec le ministère des Sports et Loisirs de la République Démocratique du Congo, autour du projet « R.D.Congo, cœur de l’Afrique ». Ce partenariat vise un objectif clair : accélérer le développement du football en RDC.

Une vision globale pour transformer le football congolais

L’accord s’articule autour de deux piliers essentiels :

Développement du football en RDC

L’AS Monaco mettra son expertise reconnue en matière de formation au service du football congolais. L’objectif est de professionnaliser les structures existantes, de former les jeunes talents et de bâtir un écosystème performant et durable.

Ce pilier comprend :

Le renforcement des compétences locales

La structuration des parcours de formation

L’accompagnement des jeunes joueurs congolais

Rayonnement international de la RDC grâce au partenariat AS Monaco

Grâce à la portée médiatique mondiale du club monégasque, la RDC bénéficiera d’une visibilité accrue. La marque « R.D.Congo, cœur de l’Afrique » apparaîtra :

Sur la manche du maillot de l’AS Monaco (en Ligue 1 et en Ligue des Champions)

Sur les maillots de l’Academy (U19, U17…)

Sur tous les supports digitaux du club, suivis par plus de 26 millions d’abonnés dans le monde.

Une vision partagée entre sport, culture et développement

« Ce n’est pas qu’un simple partenariat, c’est une vision à 360 degrés », a déclaré Didier Budimbu, ministre congolais des Sports et Loisirs. Il voit dans ce projet un levier de transformation sociale, économique et culturelle, au service de la jeunesse congolaise.

De son côté, Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, a salué la confiance des autorités congolaises et affirmé l’engagement du club à contribuer au développement du football en RDC.

Un lien fort entre la RDC et l’AS Monaco

Le partenariat s’inscrit dans une histoire déjà marquée par plusieurs figures congolaises ayant brillé à Monaco :

Shabani Nonda , meilleur buteur de Ligue 1 en 2003

Cédric Mongongu, international congolais formé au club

Le club de la Principauté souhaite ainsi renforcer ce lien historique et offrir de nouvelles opportunités aux futurs talents de la RDC.

Un moteur d’influence pour l’avenir du pays

Soutenu par le président Félix Tshisekedi, ce partenariat inédit place le sport au cœur de la stratégie d’influence et de développement du pays.

L’ambition est claire :

Former des talents, développer des valeurs et bâtir une image forte de la RDC sur la scène internationale.

Cette alliance stratégique entre l’AS Monaco et le gouvernement congolais marque une nouvelle ère pour le développement du football en RDC. Plus qu’un partenariat, c’est une opportunité unique de faire rayonner les talents, la culture et l’identité congolaise dans le monde entier.