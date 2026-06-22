Examen d’État 2026 : 1,08 million d’élèves planchent sur les épreuves

La machine s’est mise en branle. Ce lundi 22 juin 2026, les tambours de l’Examen d’État ont résonné sur l’ensemble du territoire congolais, marquant le début d’une semaine décisive pour plus d’un million de jeunes âmes en quête de certification. C’est au Lycée Tuendele de Lubumbashi, fief du Haut-Katanga, que la ministre d’État en charge de l’Éducation nationale, Raïssa Malu Dinanga, a donné le top départ officiel de cette session ordinaire qui se poursuivra jusqu’au jeudi 25 juin, conformément au calendrier scolaire 2025-2026.

L’effervescence était palpable dans l’enceinte de l’établissement scolaire où la patronne de l’éducation a tenu à marquer de sa présence l’importance de ce rendez-vous annuel devenu un véritable rite de passage dans le parcours éducatif congolais. Une symbolique forte alors que le pays engage sa jeunesse dans la dernière ligne droite d’un cycle long semé d’embûches mais porteur d’espérances.

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1.082.742 candidats en lice : une progression timide mais porteuse de sens

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon les données officielles du Centre national d’organisation des examens (CNO), ce sont précisément 1.082.742 finalistes du cycle long qui sont inscrits cette année, répartis dans 3.267 centres de passation à travers la vastitude du territoire national. Une progression de 0,3% par rapport à l’édition précédente qui avait enregistré 1.079.349 postulants. Si la hausse peut paraître modeste, elle n’en demeure pas moins significative dans un contexte où les défis d’accès à l’éducation restent immenses.

La moyenne s’établit à 331 candidats par centre d’examen, un ratio qui témoigne de la densité du dispositif mis en place par les autorités éducatives pour absorber ce flux massif d’élèves aspirant à décrocher le sésame tant convoité.

La percée féminine : 20.000 nouvelles candidates qui bousculent les chiffres

L’information qui mérite d’être soulignée, et qui fait figure de tendance lourde, concerne indéniablement la progression remarquable des effectifs féminins. Sur le contingent total, 483.842 filles sont inscrites, représentant 44,6% de l’effectif global, tandis que les garçons sont au nombre de 598.900 (55,4%). Mais le véritable signal encourageant réside ailleurs : près de 20.000 candidates supplémentaires par rapport à 2025, faisant bondir leur taux de représentation de 42,9% à 44,6%.

« La progression du nombre de candidats, et particulièrement celle des filles, constitue un signal encourageant pour notre système éducatif, a confié le cabinet de la ministre Raïssa Malu Dinanga. Elle témoigne des efforts consentis en faveur de l’accès et du maintien des jeunes, notamment des filles, dans le parcours scolaire. »

Un chiffre qui prend tout son sens dans un pays où la scolarisation des jeunes filles reste un enjeu majeur de développement et d’égalité des chances.

Haut-Katanga en tête : la géographie scolaire congolaise en cartes

L’analyse territoriale des inscriptions révèle des disparités marquées entre les provinces éducationnelles. Le Haut-Katanga 1 caracole en tête du peloton avec 91.971 candidats, devançant largement les bastions de la capitale. Kinshasa-Lukunga affiche 48.872 inscrits, suivie de près par Kinshasa-Tshangu (45.449), Kwilu 2 (43.408), Sud-Kivu 1 (42.055) et Kinshasa-Mont-Amba (40.620).

La diaspora scolaire n’est pas en reste. Des centres ont été ouverts à l’étranger, notamment en Angola, en Ouganda, au Burundi et en Tanzanie, accueillant 3.698 candidats congolais.

« L’organisation des examens dans les centres extérieurs traduit la volonté du gouvernement de garantir le droit à l’éducation et à la certification pour tous les élèves congolais, où qu’ils se trouvent », souligne la Cellule de communication du ministère.

Cycle court professionnel : 6.237 candidats en quête de reconnaissance

Parallèlement à l’Examen d’État, le Jury national du Cycle court professionnel réunit 6.237 candidats dans 252 centres, dont 1.099 filles (17,6%) et 5.138 garçons (82,4%). Ce segment enregistre une hausse de 3,5% par rapport à l’année précédente, tandis que la participation féminine progresse de 7,7%, passant de 16,9% à 17,6%. Un frémissement qui, selon les observateurs, témoigne d’une prise de conscience progressive de l’importance des filières techniques et professionnelles dans l’économie du XXIe siècle.

Sécurité et santé : le gouvernement sur tous les fronts

Les autorités éducatives assurent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement des épreuves, en dépit des défis sécuritaires persistants dans certaines zones du Nord-Est et des préoccupations sanitaires signalées dans quelques provinces. « Toutes les dispositions matérielles, techniques, sanitaires et sécuritaires ont été mises en place afin que les examens se déroulent dans les meilleures conditions possibles sur l’ensemble du territoire national », indique le ministère.

Dans un geste fort, le gouvernement a reconduit la mesure de prise en charge des frais de participation aux examens nationaux pour les candidats des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu actuellement sous occupation. Une initiative visant à préserver l’égalité des chances et garantir l’accès de tous les élèves à la certification scolaire, quel que soit leur lieu de résidence ou leur situation géographique.

Révolution numérique : quatre nouveaux centres de scanage entrent en service

La session 2026 restera dans les annales comme celle de la modernisation accélérée du système éducatif congolais. Quatre nouveaux centres de scanage viennent d’être inaugurés à Gemena, Kisangani, Butembo et Tshikapa, s’ajoutant à ceux déjà opérationnels à Kinshasa, Lubumbashi et Mbuji-Mayi.

Cette réforme numérique, saluée par les partenaires techniques et financiers, vise à sécuriser le traitement des copies, accélérer la correction et garantir des résultats plus fiables et transparents. Un pas décisif vers la dématérialisation d’un processus longtemps critiqué pour ses lenteurs et ses zones d’ombre.

Le ministère de l’Éducation nationale a tenu à saluer l’implication sans faille des autorités provinciales, des partenaires éducatifs, des inspecteurs, des chefs d’établissements, des enseignants et des parents dans l’organisation de cette importante évaluation nationale. Une mobilisation générale qui, selon les observateurs, témoigne de l’importance cruciale accordée à l’éducation dans le contrat social congolais.

Alors que les premières épreuves viennent de débuter, c’est tout un pays qui retient son souffle, guettant les résultats de cette jeunesse promise à devenir le moteur de la renaissance congolaise.