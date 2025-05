ENABEL et l’ENA conjuguent leurs forces pour transformer l’administration publique congolaise

Ce mardi 20 mai 2025, un partenariat prometteur s’est dessiné à Kinshasa. À l’initiative de l’Agence belge de coopération internationale (ENABEL), l’École Nationale d’Administration de la RDC (ENA) a accueilli une importante délégation. Elle était composée des Secrétaires Généraux des ministères de la Santé, de l’Agriculture, de la Formation professionnelle et de l’Éducation nationale, tous bénéficiaires du soutien d’ENABEL.

Objectif de cette rencontre : poser les bases d’une collaboration structurée pour renforcer les capacités des administrations publiques concernées.

Les échanges ont porté sur trois axes majeurs :

La mise en œuvre de formations ciblées pour les agents en poste dans ces ministères ;

Le déploiement d’énarques et d’élèves stagiaires au sein des institutions ;

Un appui institutionnel global, inscrit dans une démarche durable et orientée vers les résultats.

Les parties prenantes ont souligné l’importance de formaliser rapidement les besoins spécifiques de chaque ministère. Cette étape est indispensable pour structurer les actions à venir et enclencher les premières activités.

Cette rencontre marque une avancée concrète vers une administration congolaise plus efficace, mieux formée et plus engagée au service du public. Le partenariat entre l’ENA et ENABEL se positionne ainsi comme un levier stratégique pour moderniser la gouvernance en RDC.