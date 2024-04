Départ imminent des Casques bleus chinois

Depuis leur arrivée en 2003, les Casques bleus chinois, acteurs majeurs de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), s’apprêtent à quitter le pays, marquant ainsi une étape significative dans le processus de désengagement entamé depuis janvier dernier. Ce contingent, essentiellement constitué d’ingénieurs civils, a joué un rôle crucial dans le renforcement des infrastructures, particulièrement dans la province du Sud-Kivu.

À travers la réalisation de plus de 580 projets d’ingénierie, la réparation de 1 800 kilomètres de routes, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 héliports, les Casques bleus chinois ont grandement contribué à l’accomplissement du mandat de la MONUSCO dans la région, comme le souligne une note officielle de la Mission.

Dans une cérémonie d’hommage tenue au camp du contingent chinois d’ingénierie à Bukavu, Mme Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en RDC, a exprimé sa gratitude envers la République populaire de Chine pour l’engagement, le professionnalisme et la discipline dont ont fait preuve les Casques bleus chinois, malgré les défis rencontrés.

Cependant, le départ des Casques bleus chinois ne signifie pas un retrait complet de l’ONU de la RDC. Il s’agit plutôt d’une reconfiguration de sa présence, avec un engagement continu à soutenir le peuple et le gouvernement congolais. La MONUSCO transfère progressivement ses responsabilités sécuritaires aux autorités congolaises, tout en assurant une transition en douceur avec les agences, fonds et programmes des Nations Unies qui poursuivront leur soutien conformément à leurs mandats respectifs.

En février dernier, la MONUSCO avait déjà officiellement remis sa base de Kamanyola, occupée par le contingent pakistanais depuis 19 ans, aux autorités congolaises, illustrant ainsi le processus graduel de transition et de désengagement de la Mission en RDC.