Yoane Wissa marque en Ligue des champions avec Newcastle, une première depuis 2003

Ce mercredi 21 janvier à Goodison Park, sous le ciel gris du nord de l'Angleterre, Yoane Wissa a écrit une…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 22 janvier 2026
Ce mercredi 21 janvier à Goodison Park, sous le ciel gris du nord de l’Angleterre, Yoane Wissa a écrit une page d’histoire. En ouvrant le score pour Newcastle face au PSV Eindhoven, l’attaquant des Léopards est devenu le premier Congolais à marquer en Ligue des champions sous les couleurs d’un club de Premier League depuis plus de vingt ans.

Pour sa toute première titularisation dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le « Kovo national » n’a pas tremblé. Dès la 8e minute, à la suite d’une haute récupération collective, il a calmement ajusté le gardien néerlandais d’une frappe précise, libérant d’un coup les Magpies et entrant dans la légende. Un but qui résonne comme un écho lointain à celui de Lomana LuaLua en février 2003, le dernier Congolais à avoir réalisé un tel exploit avec un club anglais en C1.

Mais Wissa ne s’est pas arrêté là. L’international a complété sa performance par une passe décisive impeccable pour Anthony Gordon à la demi-heure, scellant sa domination sur la rencontre. Une prestation complète qui lui a valu d’être logiquement élu homme du match.

Cette victoire 3-0 (après un but de Harvey Barnes) est capitale pour Newcastle, qui se rapproche des huitièmes de finale. Elle consacre surtout l’éclosion de Wissa comme un atout majeur de son équipe sur la scène européenne.

Plus de deux décennies après LuaLua, Wissa a repris le flambeau. Avec ce but historique, il a bien plus qu’offré trois points à son club : il a redonné à la RDC une place de choix dans les annales du football continental, prouvant que le talent congolais brille aussi au plus haut niveau des clubs.

