Trump force la paix entre la RDC et le Rwanda : business, minerais et diplomatie choc

« Donald Trump bombe le torse », titre Objectif Infos à Kinshasa. L’ancien président américain a proclamé « une victoire sans précédent » après la signature d’une déclaration de principe vendredi à Washington, posant les bases d’un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, prévu d’ici la fin de la semaine.

Selon Objectif Infos, dans ce document dévoilé par le département d’État américain, la RDC et le Rwanda s’engagent à respecter leurs frontières, à promouvoir l’intégration économique régionale en renforçant la transparence sur les chaînes d’approvisionnement des minerais critiques, et à faciliter le retour des réfugiés et déplacés internes.

Commentaire piquant du média congolais : « Donald Trump aura réussi en trois mois ce que Joe Biden n’a pu accomplir en deux ans. »

Une diplomatie-business assumée

Afrikarabia observe que ceux qui pensaient voir les États-Unis se désintéresser du conflit congolais se sont lourdement trompés. En perte de vitesse sur les dossiers Gaza et Ukraine, et quasi absent en Afrique de l’Ouest, Trump cherchait un succès rapide. La mission de son émissaire Massad Boulos à Kinshasa et Kigali a officialisé l’engagement américain, finalement proche de celui de Biden.

Première conséquence concrète : le retrait du M23 de Walikale, une région stratégique abritant la mine d’étain de Bisie, détenue par Alphamin, majoritairement financée par des capitaux américains. Une diplomatie transactionnelle où business et territoires se négocient à huis clos.

Le nerf de la paix : les minerais stratégiques

L’Observateur Paalga souligne que cette dynamique diplomatique survient alors qu’un accord bilatéral RDC-États-Unis sur les minerais stratégiques est en cours de finalisation. Objectif : garantir aux firmes américaines un accès privilégié aux trésors souterrains de la RDC — cobalt, coltan, lithium — en échange d’un soutien sécuritaire contre les groupes armés.

Dans ce jeu d’intérêts, le Rwanda pourrait aussi tirer profit d’une « dîme minière ». Un compromis cynique ? Peut-être. Mais comme le résume L’Observateur, « si c’est le prix de la paix pour la RDC, pourquoi pas ? »

Pour Ledjely en Guinée, « peut-être qu’enfin les richesses minières congolaises profiteront réellement aux populations. » Le potentiel accord pourrait offrir aux Nord et Sud-Kivu une paix durable après des décennies de chaos.

L’Afrique, grande absente des négociations

Ledjely regrette amèrement l’absence d’un rôle africain décisif. Ni les initiatives de Luanda ni celles de Nairobi n’ont permis d’imposer une solution durable, malgré les nombreux médiateurs et facilitateurs africains.

Le Pays, au Burkina Faso, déplore aussi cet échec : « Washington marque des points là où les organisations africaines, telles que la Sadec et la CEAC, ont échoué. » Malgré quelques cessez-le-feu arrachés sous la médiation du président angolais João Lourenço, leur non-respect témoigne d’une Afrique peinant à résoudre ses propres crises.