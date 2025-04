Sud-Kivu : l’offensive stratégique du ministre de la Défense pour réorganiser les troupes face à l’agression

UVIRA, SUD-KIVU – 07 avril 2025 Le Vice-Premier Ministre en charge de la Défense nationale, Me Guy Kabombo Muadiamvita, séjourne depuis lundi à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, après un passage stratégique à Bujumbura. Portant un message personnel du Chef de l’État et commandant suprême des FARDC, S.E.M Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a entamé une série d’échanges avec les forces armées congolaises (FARDC) et les résistants Wazalendo.

Dans un contexte d’agressions répétées par les groupes terroristes AFC/M23 appuyés par le Rwanda, le ministre a exposé une approche triptyque articulée autour de trois piliers : sécuritaire, diplomatique et développemental. Une stratégie intégrée, visant à consolider les forces sur le terrain, à restaurer l’autorité de l’État et à répondre durablement aux défis sécuritaires.

À cette occasion, un nouveau commandant de la 33e région militaire a été désigné, ainsi que le retour du commandant du secteur opérationnel Sokola II Sud-Kivu, pour renforcer la coordination des opérations militaires. Ces ajustements visent à structurer davantage l’encadrement des troupes et optimiser les actions contre l’ennemi.

Sur le terrain, Me Guy Kabombo s’est rendu au rond-point Kanvinvira, où il a exprimé la solidarité du gouvernement aux victimes des violences et encouragé les Wazalendo, véritables remparts populaires contre l’envahisseur. Il a rappelé la détermination de Kinshasa à lutter efficacement contre l’extrémisme et à restaurer la paix dans l’Est du pays.

Le ministre a ensuite visité l’État-Major du secteur Sokola II Sud-Kivu, recueillant doléances et suggestions en vue d’améliorer la conduite des opérations en cours. Une écoute stratégique pour une réponse opérationnelle efficace.

La journée s’est clôturée à la mairie d’Uvira, où le Vice-Premier Ministre a échangé avec les forces vives de la société civile. Un dialogue inclusif pour ancrer l’action militaire dans une dynamique participative et renforcer la cohésion nationale face aux menaces extérieures.