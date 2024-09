Rentrée Scolaire 2024-2025 : La Ministre Raïssa Malu Lance Officiellement l’Année à Tshikapa

La rentrée scolaire 2024-2025 a officiellement débuté ce lundi 2 septembre 2024 à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. La Ministre d’État en charge de l’Éducation Nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu, a présidé la cérémonie de lancement à l’Institut Tshikunga, situé à Dibumba 1.

Dans son discours, Raïssa Malu a exprimé sa fierté et sa détermination à guider cette nouvelle année scolaire vers le succès. « C’est avec fierté et une profonde détermination que nous lançons aujourd’hui la rentrée scolaire 2024-2025 », a-t-elle déclaré devant un public composé des autorités provinciales, des cadres du sous-secteur de l’éducation, des enseignants et des élèves.

La cérémonie marque un moment important pour le système éducatif du Kasaï, avec des efforts renouvelés pour améliorer la qualité de l’éducation et renforcer les valeurs de citoyenneté au sein des établissements scolaires.