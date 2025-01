Pont-Route-Rail RDC-Congo-Brazzaville : Un projet d’envergure pour l’intégration régionale en Afrique centrale

Le 15 janvier 2025, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a dirigé une réunion stratégique avec des experts de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Congo-Brazzaville. L’objectif : harmoniser les aspects techniques et fiscaux du projet du Pont-Route-Rail, une infrastructure clé pour l’intégration régionale.

Un projet ambitieux pour l’intégration régionale

Le Pont-Route-Rail a été évalué à 700 millions USD pour sa première phase. Les deux pays mobilisent activement des financements pour ce projet ambitieux, qui devrait transformer le commerce transfrontalier entre les deux nations.

Lancement imminent des appels d’offres

Les deux gouvernements ont harmonisé les conditions des concessions pour lancer prochainement les appels d’offres. Les travaux devraient débuter dès cette année, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour l’infrastructure régionale.

Un impact considérable sur le commerce transfrontalier

Ce projet devrait accueillir plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises chaque année. Il renforcera non seulement l’intégration régionale mais permettra aussi de réduire les coûts commerciaux entre les deux pays.

Un symbole d’engagement régional

Le Pont-Route-Rail incarne l’engagement des deux États à relever les défis d’intégration régionale en Afrique centrale. Cette infrastructure contribuera à faciliter les échanges, boostant ainsi l’économie de la région.