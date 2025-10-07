l’ExpoBéton 2025, vitrine de la reconstruction et des ambitions industrielles

KINSHASA – La capitale congolaise s’anime pour la 10ᵉ édition d’ExpoBéton 2025, un rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs des infrastructures, de l’énergie et de la construction en RDC.

À la veille de l’ouverture, le promoteur Jean Bamanisa Saidi a dévoilé les ambitions de cette édition anniversaire. « Cette édition est placée sous le signe de la reconstruction et du développement durable de la RDC », a-t-il déclaré sur Radio Okapi.

Dans un contexte marqué par les défis d’urbanisation et de relance économique, ExpoBéton 2025 veut servir de catalyseur d’idées et de solutions concrètes. Les discussions porteront sur la modernisation des infrastructures publiques et le développement durable des grandes villes du pays.

Des infrastructures à la hauteur des ambitions congolaises

Jean Bamanisa a rappelé la priorité du forum : investir dans des infrastructures résilientes et durables. Pour lui, la qualité des constructions conditionne la croissance économique et l’intégration régionale de la RDC.

Depuis dix ans, ExpoBéton 2025 réunit entrepreneurs, investisseurs, décideurs publics et experts internationaux. L’édition 2025 s’annonce comme la plus ambitieuse, à l’image des besoins massifs en infrastructures du pays.

Alors que Kinshasa s’apprête à accueillir des centaines de professionnels, les attentes sont grandes. Les participants espèrent voir émerger des innovations, des partenariats et surtout une nouvelle dynamique de reconstruction nationale. Dans un pays où le déficit infrastructurel reste important, ExpoBéton 2025 incarne plus que jamais l’espoir d’une transformation durable et inclusive.