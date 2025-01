Les FARDC et les Wazalendo lancent une contre-offensive pour reprendre Masisi-centre au M23

Les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), soutenues par leurs alliés les Wazalendo, ont intensifié leur offensive contre les rebelles du M23 ce mercredi 8 janvier, dans le but de reconquérir Masisi-centre, une zone stratégique située dans le Nord-Kivu. Selon des sources locales, les premiers bruits d’explosions et de tirs ont été entendus dès 7 heures locales, autour du sommet de Kahongole, une colline dominant le territoire de Masisi.

La position stratégique de Kahongole, perdue par les FARDC après le Nouvel An, fait l’objet de violents affrontements, alors que les forces congolaises et leurs alliés cherchent à la reprendre. La situation reste très tendue et volatile, notamment autour des localités de Sake, Bweremana et Ngungu, où des tirs résonnent toujours.

Des informations recueillies sur le terrain indiquent que l’armée congolaise a réussi à reconquérir le centre de Ngungu mardi 7 janvier au soir, mais les rebelles du M23 restent toujours présents dans la région et tentent de reprendre le contrôle de la localité. De violents combats ont eu lieu entre 14 heures et 23 heures locales autour de Sake et Bweremana, notamment sur les collines de Kihuli et de Ndumba.