Le Président Tshisekedi et Christian Bosembe unis pour renforcer la régulation médiatique en RDC

Mercredi, à la Cité de l’Union africaine, le Chef de l’État Félix Tshisekedi a rencontré Christian Bosembe, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC), pour discuter de l’urgence de la salubrité médiatique en République démocratique du Congo (RDC). Ce rendez-vous crucial a mis en lumière les défis posés par la prolifération des réseaux sociaux, qui, selon Bosembe, jouent un rôle préoccupant dans la dépravation des mœurs et l’acculturation des Congolais.

Face à cette situation, le Président du CSAC a présenté un plan détaillé visant à réguler à la fois les médias traditionnels et les plateformes sociales, dans le but de restaurer l’éthique et la responsabilité dans le paysage médiatique congolais.

Ce plan de régulation propose un cadre de surveillance et de contrôle renforcé pour contenir les dérives constatées sur les réseaux sociaux, tout en préservant la liberté d’expression. Félix Tshisekedi a exprimé son soutien à cette initiative et souligné l’importance d’une telle régulation pour préserver les valeurs et la culture du pays.