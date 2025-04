L’ARSP présente son bilan 2024 au Président Tshisekedi

Kinshasa, 3 avril 2025 – Le Directeur Général de l’Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP), Miguel Kashal Katemb, a été reçu en audience ce jeudi par le Président Félix-Antoine Tshisekedi. Cette rencontre a permis de faire le point sur l’état des lieux de la sous-traitance en RDC, avec un focus particulier sur les résultats partiels de l’exercice 2024.

Au cours de cette audience, le DG de l’ARSP a présenté un rapport détaillé couvrant plusieurs aspects clés :

Volume des contrats signés en 2024 après publication des appels d’offres.

Montant réel des contrats conclus entre sous-traitants et entreprises principales.

Avancées législatives, notamment la révision de la Loi sur la Sous-traitance et l’évolution du projet de loi sur le contenu local, piloté par le Ministère de l’Industrie et des PME.

État d’exécution des contrats en cours.

Difficultés rencontrées en 2024 et perspectives d’amélioration.