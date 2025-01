L’armée ougandaise renforce ses défenses en RDC pour contrer le M23 et les ADF

L’Armée populaire ougandaise (UPDF) a annoncé, vendredi, une intensification de ses opérations militaires dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), en réponse à l’offensive menée par le groupe armé M23, soutenu par l’armée rwandaise. Dans une déclaration officielle, l’UPDF a précisé qu’elle « renforcerait ses défenses » en coopération avec les forces congolaises pour lutter contre les groupes armés dans la région, notamment les ADF (Forces Démocratiques Alliées).

Une posture défensive et une lutte ciblée contre les ADF

L’UPDF a expliqué qu’elle adopterait une « posture défensive avancée » afin de protéger les intérêts de l’Ouganda et éviter que la situation ne soit exploitée par d’autres groupes armés. L’objectif principal reste de sécuriser la zone tout en intensifiant la traque des ADF, un groupe armé issu de rebelles ougandais, responsables de milliers de morts et d’innombrables atrocités dans le nord-est de la RDC depuis les années 1990.

L’UPDF a affirmé qu’elle suivait de près l’évolution de la situation sécuritaire et poursuivra « agressivement » ses opérations contre les ADF en collaboration avec les forces armées congolaises (FARDC), en vue de neutraliser les restes de ce groupe armé.

Une lutte sans relâche malgré l’intensification des violences

Malgré des années de déploiement militaire en RDC, les ADF continuent de semer la terreur, multipliant les pillages et assassinats de civils. En dépit de cette résistance, l’armée ougandaise et congolaise maintiennent leur coopération pour mettre un terme aux agissements de ces rebelles et garantir la stabilité dans la région.

Ce renforcement des mesures de sécurité dans l’est de la RDC s’inscrit dans un contexte d’aggravation des tensions militaires et d’une instabilité chronique dans la région.