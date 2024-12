Lancement de la Caravane Santé Afrique 3.0 par la Fondation Denise Nyakeru

Le lundi 16 décembre 2024, la Fondation Denise Nyakeru a lancé la Caravane Santé Afrique 3.0, un événement important pour sensibiliser les populations sur le bon usage des médicaments et les dangers des produits falsifiés ou de mauvaise qualité.

Cette initiative vise avant tout à offrir des soins gratuits et de qualité à ceux qui en ont besoin, tout en répondant à une urgence sanitaire : les maladies non transmissibles progressent et la confiance dans les médicaments est parfois fragilisée.

La Caravane Santé Afrique s’inscrit dans cette démarche en fournissant information, éducation et dépistage aux populations locales. Des tests rapides pour le VIH, l’hépatite B, le diabète, l’hypertension, l’anémie et le paludismeont été réalisés grâce à l’intervention de professionnels de santé mobilisés pour l’occasion.

La Fondation tient à saluer le professionnalisme et l’engagement de ses partenaires : Santé en Entreprise (SEE), Leem France, et le Ministère de la Santé, ainsi que de toutes les personnes et institutions ayant contribué au succès de ce lancement.