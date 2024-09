L’ambassadrice des USA et Raïssa Malu renforcent la coopération pour l’éducation en RDC

Ce jeudi 19 septembre, S.E. Raïssa Malu, ministre d’État en charge de l’Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté, a reçu Mme Lucy Tamlyn, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo (RDC), pour discuter des opportunités et défis dans le secteur éducatif congolais. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont mis l’accent sur la nécessité d’une meilleure coordination des actions des bailleurs de fonds afin d’optimiser l’efficacité et l’impact des initiatives éducatives en RDC.

L’ambassadrice Tamlyn a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir les efforts de la RDC dans ce secteur crucial. Elle a également présenté les différentes actions menées par les États-Unis via l’USAID, notamment la formation des enseignants et des inspecteurs, ainsi que l’appui à l’enseignement de base pour les enfants en situation d’urgence. Ces efforts visent à renforcer la qualité de l’éducation et à offrir des opportunités d’apprentissage aux populations les plus vulnérables du pays.

Cette rencontre témoigne de la volonté commune des États-Unis et de la RDC de bâtir un système éducatif solide et inclusif, capable de répondre aux besoins urgents des enfants et de contribuer au développement du pays.