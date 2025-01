La France condamne la prise de Masisi par le M23 et réaffirme son soutien au processus de Luanda

Paris, France, jeudi 9 janvier 2025 – La France a fermement condamné les récents affrontements dans le Nord-Kivu, à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), et la prise de Masisi par le M23. Ces événements sont perçus comme une violation grave du cessez-le-feu signé le 31 juillet 2024 dans le cadre du processus de Luanda.

Dans une déclaration officielle publiée par son Ambassade en RDC, la France a exprimé sa profonde préoccupation face à cette situation, soulignant que ces affrontements mettent en péril les efforts de paix déployés par l’Angola. Le processus de Luanda, soutenu par la France, reste crucial pour parvenir à une solution durable au conflit.

La France a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du processus de Luanda. Elle appelle au retrait des troupes rwandaises de la RDC et à l’exécution du plan de démantèlement des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), dans un souci de restaurer la stabilité dans la région.

Enfin, la France a réaffirmé son attachement à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC, tout en appelant à la cessation des hostilités. Elle invite tous les groupes armés, y compris le M23, à déposer les armes et à reprendre le dialogue pour mettre un terme aux violences et protéger les populations civiles.