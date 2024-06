Judith Suminwa Tuluka : Une nouvelle ère pour le Gouvernement de la RDC

La Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est prête pour le grand oral prévu le mardi 11 juin au Palais du Peuple, siège de l’Assemblée nationale. Cet événement crucial vise à obtenir l’investiture de son gouvernement, lequel a présenté un ambitieux programme d’actions d’une valeur de 92,9 milliards USD sur cinq ans.

Un Parcours Vers l’Investiture

La semaine dernière a été marquée par plusieurs rencontres déterminantes. Le lundi 3 juin, le Président Félix Tshisekedi a reçu à la Cité de l’Union africaine Vital Kamerhe, Président de l’Assemblée nationale, et Pascal Kinduelo, Président du bureau provisoire du Sénat. Vital Kamerhe a affirmé que cette visite visait à renforcer la collaboration entre les institutions et à garantir le soutien de la chambre basse pour l’investiture du gouvernement Suminwa. Il a également assuré que la province du Maniema serait représentée dans la nouvelle composition de l’Exécutif.

Le samedi suivant, Judith Suminwa a déposé officiellement son programme gouvernemental auprès de Vital Kamerhe. Ce programme, couvrant la période de 2024 à 2028, repose sur les six engagements du Chef de l’État, sur des initiatives pour répondre aux urgences, et sur le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) en cours de finalisation. Le dépôt de ce programme marque une étape décisive vers l’investiture, prévue entre le 10 et le 11 juin.

Rencontre avec la Majorité Parlementaire

Avant le grand oral, la Première ministre a rencontré les députés de la majorité parlementaire à Kinshasa. Durant cette réunion, Judith Suminwa a souligné que son programme s’inspirait des six engagements du Président Tshisekedi. Vital Kamerhe a confirmé que la conférence d’investiture se tiendrait le mardi 11 juin à 13h00 et a réitéré le soutien indéfectible de la majorité présidentielle.

Un Programme Ambitieux

Le coût total du programme de développement pour la RDC, estimé à 92,9 milliards USD, reflète les aspirations du gouvernement Suminwa à transformer le pays. Ce programme vise à aborder des défis cruciaux et à propulser la RDC vers un avenir plus prospère.

Avec une pression populaire pour l’investiture rapide de ce nouveau gouvernement, Judith Suminwa Tuluka se prépare à convaincre l’Assemblée nationale de la pertinence et de l’urgence de son programme. Le 11 juin sera une date clé pour l’avenir politique de la RDC.