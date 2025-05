Jacquemain Shabani appelle à la stabilité des institutions provinciales face aux crises internes

Le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, a appelé, ce mercredi 7 mai, les dirigeants des institutions provinciales à garantir la stabilité de leurs structures, une condition essentielle pour le développement du pays. Cette exhortation a été formulée dans une lettre adressée aux présidents des assemblées provinciales et aux gouverneurs des provinces, les invitant à éviter les querelles de pouvoir et à privilégier l’intérêt général.

Dans cette correspondance, Shabani a souligné que certaines assemblées provinciales sont fragilisées par des crises internes, notamment la destitution de leurs présidents, une situation qui menace leur fonctionnement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le vice-Premier ministre a également rappelé les recommandations du Président de la République, formulées lors de la 11ᵉ session ordinaire de la Conférence des Gouverneurs en novembre dernier à Kalemie, dans la province du Tanganyika. Ces directives insistent sur l’importance de préserver la stabilité institutionnelle, particulièrement en cette période marquée par des tensions sécuritaires à l’Est du pays.

Par ailleurs, lundi dernier, le vice-président de l’assemblée provinciale de Lomami a été évincé de son poste à la suite d’une altercation avec le rapporteur, illustrant les défis auxquels sont confrontées certaines institutions provinciales.