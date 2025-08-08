Gouvernement Suminwa II : Qui sont les nouveaux visages de l’exécutif Congolais ?

Le gouvernement Suminwa II, dévoilé dans la nuit du 7 au 8 août 2025, conserve une structure large de 53 membres, mais s’ouvre à de nouveaux profils : militants de la société civile, experts internationaux ou encore leaders religieux. Parmi eux, quatre nouveaux visages clés attirent l’attention du public congolais par leur histoire singulière et leur potentiel à incarner un changement profond.

Adolphe Muzito – Vice-Premier ministre en charge du Budget

Économiste chevronné et ancien Premier ministre sous Joseph Kabila (2008-2012), Adolphe Muzito fait un retour remarqué au gouvernement après plusieurs années dans l’opposition. Fondateur du parti Nouvel Élan, il a été l’un des piliers de la plateforme Lamuka. Connu pour ses analyses critiques sur la gouvernance et même ses suggestions controversées sur une éventuelle partition de la RDC, Muzito est aussi un ancien inspecteur des finances, formé à l’Université de Kinshasa.

Sa nomination, après des années de franc-parler contre le régime, est un signal fort : l’expérience et la rigueur économique sont de nouveau recherchées au sommet de l’État, dans un contexte de crise budgétaire chronique.

Guillaume Ngefa-Atondoko – Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

Militant des droits humains depuis les années Mobutu, Guillaume Ngefa est l’un des fondateurs de l’ASADHO (1986). Courageux et souvent menacé, il a dénoncé les violences sous Mobutu, Laurent-Désiré Kabila et Joseph Kabila. Il a publié plusieurs rapports-chocs, notamment sur les massacres de réfugiés rwandais dans les années 1996-1997.

Contraint à l’exil, il poursuivra sa carrière aux Nations Unies, occupant plusieurs postes de direction en Afrique. En 2023, il est expulsé du Mali après avoir dénoncé les exactions du régime local. Sa désignation au ministère de la Justice symbolise une volonté de lutter contre l’impunité, de restaurer la crédibilité des institutions et de réconcilier l’appareil judiciaire congolais avec les droits fondamentaux.

Floribert Anzuluni – Ministre de l’Intégration régionale

Né à Kinshasa en 1983, Floribert Anzuluni a grandi en Belgique avant d’étudier les sciences politiques à l’Université de Montréal. De retour en RDC, il se fait connaître par son engagement citoyen au sein du mouvement Filimbi, qu’il cofonde en 2015 pour sensibiliser la jeunesse à la démocratie et à la transparence. Harcelé par le régime Kabila, il s’exile jusqu’au retour au pouvoir de Tshisekedi.

En 2023, il se présente à l’élection présidentielle comme candidat indépendant, soutenu par plusieurs mouvements de la société civile. Il fonde le parti Alternative Citoyenne (AC-Congo) et devient un symbole de la reconquête démocratique par les citoyens.

Par son profil, il incarne une nouvelle génération de dirigeants, issus de la société civile mais formés aux meilleures pratiques internationales, avec une forte volonté de réformer la gouvernance régionale et de renforcer l’ancrage de la RDC dans les mécanismes d’intégration africaine.

Grâce Emi Kutinho – Ministre de la Jeunesse et de l’Éveil patriotique

Pasteure évangélique active dans les quartiers populaires de Kinshasa, Grâce Emi Kutinho est une figure montante de la jeunesse chrétienne. Influente au sein des Églises de réveil, elle prêche une citoyenneté responsable et une jeunesse morale et engagée.

Bien que sans expérience politique, elle a su gagner la confiance de plusieurs jeunes leaders et figures religieuses. Sa nomination est interprétée comme une tentative d’attirer la jeunesse croyante dans la construction d’un patriotisme moderne et non-violent.

Elle devient l’une des plus jeunes ministres du gouvernement Suminwa II, et peut jouer un rôle de passerelle entre les institutions et la jeunesse en quête de repères.

Ce remaniement stratégique montre une volonté de rassembler plusieurs pôles de la société congolaise : l’opposition, la société civile, les milieux religieux et la diaspora. Judith Suminwa et le président Tshisekedi semblent vouloir donner un second souffle au quinquennat à travers ces figures à la fois populaires, expérimentées et symboliques.

Mais les défis sont immenses : insécurité à l’Est, tensions sociales, défis économiques, et pression de la jeunesse. C’est désormais à ces nouveaux visages de prouver que l’espoir qu’ils incarnent peut se transformer en action concrète.

Liste complète du Gouvernement Suminwa II (Août 2025)

Vice-Premiers ministres

Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières : Jacquemain Shabani Transports et Voies de communication : Jean-Pierre Bemba Défense nationale et anciens combattants : Guy Kabombo Mwadimvita Économie nationale : Daniel Mukoko Budget : Adolphe Muzito Fonction publique, Modernisation de l’administration et Innovation : Jean-Pierre Lihau

Ministres d’État

Plan : Guylain Nyembo Affaires étrangères : Thérèse Kayikwamba Agriculture : Muhindo Nzangi Butondo Industrie : Aimé Boji Affaires sociales : Ève Bazaiba Justice : Guillaume Ngefa Atondoko Hydrocarbures : Acacia Bandubola Éducation nationale : Raïssa Malu Formation professionnelle : Marc Ekila Urbanisme : Alexis Gisaro Développement rural : Grégoire Mutshail Mutond Kangaji Relations avec le Parlement : Guy Loando

Ministres

Finances : Doudou Fwamba Santé : Samuel Roger Kamba Commerce extérieur : Julien Paluku Environnement : Marie Niangé Ndambo Infrastructures : John Banza Lunda Enseignement supérieur : Marie-Thérèse Sombo Emploi : Ferdinand Massamba PTNTIC : José Panda Kabangu Économie numérique : Augustin Kibasa Maliba Mines : Louis Kabamba Watum Ressources hydrauliques : Aimé Molendo Sakombi Communication : Patrick Muyaya PME : Justin Kalumba Aménagement du territoire : Jean-Lucien Busa Tourisme : Didier Manzenga Pêche et Élevage : Jean-Pierre Tshimanga Culture et Arts : Yolande Elebe Droits humains : Samuel Mbemba Intégration régionale : Floribert Anzuluni Affaires foncières : Onège Nsele Mpimpa Sports et Loisirs : Didier Budimbu Portefeuille : Julie Mbuyi Shiku Genre, Famille et Enfant : Micheline Ombahe Kalama Jeunesse et Éveil patriotique : Grâce Emi Kutinho

Ministres délégués

Francophonie et Diaspora : Crispin Mbadu Panzu Nouvelle économie durable & Climat : Arlette Bahati Tito Politique de la ville : Angel Bangasa Yogo Personnes handicapées : Irène Esambo Anciens combattants : Eliezer Tambwe

Vice-ministres