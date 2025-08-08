Gouvernement Suminwa II : Félix Tshisekedi joue la carte de la continuité et de l’ouverture

Dans la nuit du 7 au 8 août 2025, le président Félix Tshisekedi a levé le voile sur la composition très attendue du gouvernement Suminwa II, dirigé par la Première ministre Judith Suminwa. Une équipe remaniée, resserrée, et légèrement ouverte à de nouveaux profils, mais qui conserve les équilibres du précédent exécutif avec 53 membres.

Un retour politique remarqué : Adolphe Muzito au Budget

La principale surprise de ce gouvernement est le retour d’Adolphe Muzito, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, nommé vice-Premier ministre en charge du Budget. Absent du pouvoir depuis treize ans, Muzito revient dans un ministère qu’il connaît bien, pour l’avoir déjà dirigé entre 2007 et 2008, avant son passage à la Primature. Son profil technocratique et ses récentes positions d’ouverture envers la majorité présidentielle laissaient présager ce rapprochement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Nominations inédites : Filimbi entre au gouvernement

Autre entrée notable, celle de Floribert Anzuluni, ancien coordinateur du mouvement citoyen Filimbi et candidat à la présidentielle de 2023. Il devient ministre de l’Intégration régionale, preuve d’un certain renouvellement générationnel dans l’équipe. De même, Guillaume Ngefa-Atondoko, ex-responsable des droits de l’homme de l’ONU au Mali expulsé en 2023, prend les rênes du ministère de la Justice.

À la Jeunesse, le président Tshisekedi mise sur Grâce Emi Kutinho, jeune pasteure d’Église de réveil, dans un portefeuille symbolique de l’éveil patriotique.

Continuité stratégique dans les postes clés

Malgré ces nouveautés, le gouvernement Suminwa II reste marqué par une large reconduction des figures de la précédente équipe. Les vice-Premiers ministres Jacquemain Shabani (Intérieur), Jean-Pierre Bemba (Transports), Guy Kabongo (Défense) et Jean-Pierre Lihau (Fonction publique) conservent tous leur poste.

Du côté des ministres d’État, Thérèse Kayikwamba (Affaires étrangères), Doudou Fwamba (Finances), Julien Paluku (Commerce extérieur), ou encore Patrick Muyaya (Communication) restent également en fonction.

Ce remaniement s’inscrit donc dans une logique d’équilibre politique, avec une ouverture maîtrisée à des profils plus technocratiques, tout en maintenant les piliers du régime.

un dosage entre nouveauté et continuité

Avec ce gouvernement Suminwa II, Félix Tshisekedi tente de combiner stabilité, ouverture modérée et efficacité technocratique, à neuf mois d’une année charnière pour la RDC. Le retour d’Adolphe Muzito et l’entrée de figures issues de la société civile donnent une nouvelle tonalité à l’exécutif. Mais l’absence de véritables figures issues de l’opposition radicale ou de la société civile indépendante laisse planer une interrogation sur l’ampleur réelle de cette ouverture.