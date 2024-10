Forum RDC-USA en Californie : Appel aux géants de la tech pour des partenariats directs avec la RDC

Le Forum RDC-USA s’est ouvert le lundi 30 septembre 2024 dans la célèbre Silicon Valley en Californie, offrant une plateforme de discussions cruciales entre les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) et les leaders mondiaux de la haute technologie. Lors de cette rencontre, les ministres congolais de l’Environnement et du Commerce extérieur ont lancé un appel fort aux géants américains tels qu’Apple, Tesla, et Google, les exhortant à traiter directement avec la RDC, plutôt que de recourir aux commissionnaires qui nuisent à l’image du pays.

Portant le message du Président Félix Antoine Tshisekedi, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a souligné que ces entreprises doivent se détourner des « commissionnaires-pilleurs » des ressources congolaises qui contribuent à l’instabilité dans la partie Est du pays. Il a également mis en avant les nombreuses opportunités que la RDC offre dans des secteurs clés tels que l’industrie des batteries, des véhicules électriques, l’agro-industrie, le transport et les infrastructures.

Étaient présents à cet événement des figures influentes telles que Frédéric Jordan, président de la Chambre de commerce de San Francisco, Jacques Kyabula, gouverneur du Katanga, ainsi que des banquiers et entrepreneurs congolais basés aux États-Unis, témoignant de l’importance de ce forum pour renforcer les partenariats entre la RDC et les acteurs économiques américains.