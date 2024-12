Discours sur l’état de la nation : Félix Tshisekedi présente un bilan encourageant pour 2024

Ce mercredi, le président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prononcé son discours annuel sur l’état de la nation au Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala, Kinshasa, devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Conformément à l’article 77 de la Constitution, il a dressé un bilan de son action relative aux six engagements de son second quinquennat.

Le président Tshisekedi a mis en lumière les progrès économiques du pays. « Notre économie, en pleine transformation, présente des signes de solidité encourageants. Nous prévoyons cette année une croissance de 6 %, bien au-delà de la moyenne de 3,8 % attendue en Afrique subsaharienne », a-t-il annoncé. Il a ajouté que ce résultat, malgré un léger ralentissement, témoigne de la résilience du pays face aux défis économiques mondiaux et locaux.

Concernant l’inflation, le président a salué la stabilisation du taux de change grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques et à une coopération étroite avec la Banque centrale du Congo (BCC). « Nos réserves internationales ont atteint 6 milliards de dollars américains à la fin de novembre, couvrant 14 semaines d’importations », a-t-il précisé.

Le Chef de l’État a également évoqué les efforts dans le domaine des infrastructures, notamment avec la révision du contrat chinois. Il a annoncé le financement de projets majeurs de voirie à Kinshasa et dans d’autres régions, comme la construction de la route Mbudi-Aéroport de N’djili et plusieurs autres axes nationaux.

Pour soutenir le pouvoir d’achat des Congolais, le président Tshisekedi a mis en place des mesures concrètes, telles que la réduction des prix des carburants et la suspension de la TVA sur certains produits alimentaires. Il a également instruit le gouvernement de trouver des solutions aux problèmes de circulation dans Kinshasa, qui impactent le quotidien des citoyens.

En matière d’agriculture, il a annoncé un renforcement du financement du secteur, avec un budget de plus de 11 % du budget national alloué à l’agriculture en 2025. De plus, un programme ambitieux de transformation de l’agriculture, financé à hauteur de 6,6 milliards de dollars, a été lancé en partenariat avec la Banque Africaine de Développement.

Le président Tshisekedi a salué les progrès réalisés dans la relance des mines, notamment avec la mine de zinc de Kipushi, et a souligné les investissements dans des industries locales, comme l’usine SAPHIRE CERAMICS DRC SA et VARUN BEVERAGES RDC, qui ont créé des milliers d’emplois.

Il a aussi annoncé la poursuite des efforts pour améliorer l’approvisionnement en électricité et en eau potable, citant les projets en cours à Inga et à Kinshasa, qui devraient fournir des millions de mégawattheures supplémentaires et améliorer l’accès à l’eau pour des millions de Congolais.

Le président a enfin abordé le secteur de la santé, annonçant que la gratuité des accouchements a bénéficié à plus de 1,3 million de femmes, et a exprimé son engagement à lutter contre le banditisme urbain en renforçant les services de sécurité et en adoptant des mécanismes de réinsertion pour les jeunes désœuvrés.