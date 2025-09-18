Classement FIFA : les Léopards grimpent d’une place malgré un bilan mitigé

La trêve internationale de septembre a redistribué les cartes. Ce jeudi 18 septembre, la Fédération internationale de football association (FIFA) a publié son classement mondial mensuel. Et malgré un bilan en demi-teinte lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo a légèrement progressé : les Léopards grimpent d’une place, passant du 61ᵉ au 60ᵉ rang mondial, et conservent leur 11ᵉ position sur le continent africain.

Une évolution modeste, qui s’explique par un calcul complexe mais surtout par le contraste des résultats enregistrés en septembre. Face au Soudan du Sud, les coéquipiers de Chancel Mbemba ont remporté une victoire attendue – un succès qui rapporte des points précieux. Mais c’est la défaite concédée face au Sénégal, voisin et rival sportif de taille, qui a freiné l’élan des Léopards et les a privés d’une ascension plus significative.

Une progression en pointillés

Au total, la RDC a même perdu 4,70 points dans le calcul FIFA, preuve que la concurrence est acharnée au sommet du football africain et mondial. Cette légère progression malgré la perte de points s’explique par les contre-performances d’autres sélections situées autour d’elle au classement.

Le prochain classement, prévu pour le 23 octobre 2025, offrira une nouvelle occasion aux Léopards de consolider leur position – à condition de enchaîner les bons résultats lors des prochaines joutes qualificatives pour le Mondial 2026.

Un classement qui cache des défis persistants

Derrière ce petit bond symbolique se cache une réalité plus contrastée : celle d’une sélection qui peine encore à s’imposer comme une puissance footballistique incontournable sur le continent. Onzième africaine, la RDC reste à la traîne derrière des nations comme le Maroc, le Sénégal, le Nigeria ou la Côte d’Ivoire, qui trustent les premières places.

Pour retrouver l’élite, les Léopards devront non seulement gagner, mais gagner contre les grands. Le match contre le Sénégal était à ce titre une occasion manquée. La route vers la Coupe du Monde 2026 est encore longue, et chaque match comptera double.

Restez connectés : la prochaine mise à jour du classement, le 23 octobre, nous dira si les Léopards ont su rugir plus fort.