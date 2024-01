CAN 2023 : les Léopards seront face aux Pharaons en 8ede finale

La République démocratique du Congo a validé son ticket après un match nul (0-0) face aux Taifa Stars de la Tanzanie mercredi 24 janvier 2024.

Les Léopards se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Après un match nul de zéro but partout face à la Tanzanie, mercredi 24 janvier, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korobo, en Côte d’Ivoire.

Ce nul entre les deux équipes a permis à la RDC termine la phase de groupe en deuxième position, après le Maroc qui a eu raison de la Zambie sur le score d’un but à zéro au stade de San Pedro. Les Léopards vont croiser le fer face à la sélection Egyptienne le dimanche 28 janvier.

Rappelons que la RDC et l’Egypte se sont déjà croisées à deux reprises en phase à élimination directe de la CAN. Les Egyptiens ont toujours dominer les Congolais et remporter la qualification.