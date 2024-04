Arrestation d’un cadre de l’Alliance Fleuve Congo : révélations sur les soutiens politiques et militaires

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé l’arrestation d’Eric Nkuba, conseiller politique et stratégique de Corneille Nangaa de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), alliée des terroristes du M23. Nkuba a révélé des liens avec des personnalités politiques congolaises telles que Joseph Olengakoy, Bob Kabamba et Adam Chalwe, ainsi que des contacts militaires avec John Numbi et l’ex-président Joseph Kabila. Patient Sayiba, ancien directeur général de l’OGEFREM, aurait été localisé en Tanzanie.

Cette arrestation, fruit des services de renseignement des FARDC, devrait éclairer sur le fonctionnement et les soutiens de la rébellion dans l’est de la RDC. Les révélations corroborent les déclarations d’Augustin Kabuya, secrétaire général de l’UDPS, accusant Kabila d’être à l’origine des troubles dans le Nord-Kivu et affirmant que ce dernier aurait sollicité un soutien pour déstabiliser la RDC. Kabuya demande que les autorités communiquent sur le départ discret de Kabila du pays.