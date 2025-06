Accord de paix RDC Rwanda 2025 : Un pas décisif vers la stabilité

L’accord de paix RDC Rwanda 2025 a franchi une étape majeure ce mercredi à Washington. Les délégations de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont paraphé ce texte stratégique, en présence d’un représentant du Qatar et sous la médiation des États-Unis. Cette avancée diplomatique témoigne d’une volonté commune de mettre fin aux tensions prolongées entre les deux pays.

Trois jours de négociations pour une stabilité durable

Le document s’appuie sur la déclaration de principes du 25 avril 2025. Pendant trois jours, les représentants congolais et rwandais ont mené des échanges qualifiés de « constructifs ». Ces discussions ont porté sur des enjeux politiques, sécuritaires et économiques. La signature officielle de l’accord est prévue le 27 juin, en présence du secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Les principales dispositions de l’accord de paix rdc rwanda 2025

L’accord prévoit plusieurs engagements majeurs :

Le respect mutuel de l’intégrité territoriale

L’ interdiction totale des hostilités

Le désarmement et désengagement des groupes armés non étatiques

La création d’un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, fondé sur le CONOPS du 31 octobre 2024

En outre, le texte inclut des mesures pour le retour des réfugiés, l’accès humanitaire et un cadre pour une intégration économique régionale renforcée.

Un soutien diplomatique fort

Le Qatar et les États-Unis ont apporté un appui décisif tout au long du processus. Leur rôle de facilitateurs a permis une coordination fluide entre les deux pays signataires. Les gouvernements congolais et rwandais ont salué « les efforts conjoints » et l’engagement constant de leurs partenaires.

En route vers une paix durable

Un sommet présidentiel se tiendra prochainement à Washington. Il visera à consolider les acquis de l’accord de paix RDC Rwanda 2025 et à ouvrir une nouvelle ère de coopération dans la région des Grands Lacs.