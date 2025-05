Accord USA-Rwanda : Sécuriser l’étain pour l’industrie Tech

Les États-Unis ont renforcé leur stratégie industrielle en signant, le mardi 13 mai 2025, une lettre d’intention avec les sociétés Trinity Metals et Nathan Trotter pour établir une nouvelle chaîne d’approvisionnement en étain directement du Rwanda vers les États-Unis. Ce partenariat vise à garantir un accès stable et sécurisé à cette ressource critique, essentielle pour les secteurs des technologies électroniques et des énergies renouvelables.

Un Partenariat Stratégique pour l’Indépendance Industrielle

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de relocaliser les chaînes d’approvisionnement et de réduire la dépendance aux sources instables. Le site Trinity Mines, au cœur de ce projet, avait déjà attiré l’attention de personnalités politiques comme le représentant Ronny Jackson et Massad Boulos, conseiller Afrique de l’ancien président américain Donald Trump, lors de récentes visites au Rwanda.

Défis Sécuritaires et Opportunités Économiques

Les États-Unis sont déjà présents dans la région des Grands Lacs à travers Alphamin, une société américaine qui exploite l’un des gisements d’étain les plus riches au monde à la mine de Bisie, située dans le territoire minier de Walikale, en République démocratique du Congo. Cependant, cette région reste marquée par l’instabilité. En mars 2025, Alphamin a dû suspendre temporairement ses opérations en raison de l’avancée des rebelles du M23, mettant en lumière la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement face aux conflits armés.

Vers une Stabilité Régionale

Cette nouvelle collaboration avec le Rwanda intervient dans un contexte de processus de paix en cours à Doha, soutenu par les États-Unis, visant à restaurer la stabilité dans la région des Grands Lacs. En avril 2025, un accord de principes entre Washington et Kigali a été signé pour encourager l’intégration économique régionale, créant ainsi un environnement plus favorable aux investissements.

Avec ce nouveau partenariat, les États-Unis cherchent non seulement à sécuriser l’approvisionnement en étain, mais aussi à renforcer leur sécurité économique et technologique dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe.