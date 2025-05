9ᵉ Édition du festival du film Européen : Le Cinéma à l’honneur en RDC

Le Festival du Film Européen revient en République Démocratique du Congo pour sa 9ᵉ édition, du 17 au 24 mai 2025. Cet événement, organisé par la Délégation de l’Union européenne en RDC et le pôle EUNIC, célèbre la diversité du 7ᵉ art avec plus de 30 films européens et africains, des ateliers, des conférences et des rencontres. Les projections auront lieu dans plus de 20 lieux culturels, notamment l’Institut Français de Kinshasa, le Centre Wallonie-Bruxelles et l’Académie des Beaux-Arts.

Ouverture du Festival

Le festival commencera le 17 mai à 18h30 à l’Institut Français de Kinshasa. La soirée d’ouverture proposera L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine, suivi d’un échange avec l’acteur principal Abou Sangaré.

Focus sur les Talents Locaux

Cette édition mettra également en avant des réalisations congolaises. Parmi elles, Mbonge N’Afrika de Vainqueur Adan et Nail’s Man de Sheriya Twana. La clôture, prévue le 24 mai, présentera Vingt Dieux de Louise Courvoisier, suivi de la remise du prix du concours Film de poche.

Concours Film de Poche

Cette année, le concours Film de poche encourage les jeunes créateurs à produire des courts-métrages de deux minutes, filmés au téléphone, sur le thème “Mwasi Mwasi Nde”. Un jury international, comprenant Florence Bermond, Maud Jullien et Jean Kamba, évaluera les œuvres.

Ateliers pour les Futurs Cinéastes

Le festival proposera également des ateliers sur l’écriture documentaire, le jeu d’acteur, la direction photo et la réalisation, avec des formateurs de la RDC, de France, de Belgique et d’Allemagne.

Un Dialogue Culturel Sans Frontières

Pour l’Ambassadeur de l’Union européenne en RDC, ce festival dépasse le simple divertissement. « C’est une plateforme de dialogue entre les regards européens et congolais, et nous sommes fiers de soutenir cette initiative grâce à l’engagement de nos partenaires congolais. »

Rendez-vous du 17 au 24 mai 2025 pour une semaine de cinéma, de découvertes et de rencontres à Kinshasa et au-delà.