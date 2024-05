19 Jeunes Congolais sélectionnés pour la bourse Mandela Washington 2024

L’ambassade des États-Unis en RDC a présenté ce mercredi 22 mai à Kinshasa les 19 jeunes Congolais sélectionnés pour la bourse Mandela Washington Fellowship édition 2024. Parmi les 700 jeunes annuellement choisis en Afrique subsaharienne, ces candidats, originaires de diverses régions du pays , suivront une formation de six semaines en leadership aux États-Unis.

Ces jeunes, sélectionnés pour l’originalité de leurs projets, bénéficieront de formations dans des universités et institutions d’éducation supérieure américaines. Ils participeront également à un sommet de trois jours à Washington, DC, à la fin de leur programme.

L’ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucy Tamlyn, a souligné l’importance de cette bourse : « Ce programme est un grand succès de la diplomatie américaine, grâce à la participation de la jeunesse africaine. On est fiers de ce programme qui donne l’opportunité chaque année aux jeunes d’aller se former aux États-Unis pour faire du réseautage et mieux comprendre les institutions américaines. »

Eddy Yedidia Kyungu, l’un des boursiers, a exprimé sa gratitude et son ambition : « Nous voulons apprendre de leurs histoires, cultures, leurs mentalités, de voler un peu de leur ADN parce qu’il est possible d’exceller ici. Faute de repères, nous sommes censés d’aller apprendre auprès de ceux qui ont réussi et de nous y inspirer. »

Benjamin Sabue, médecin et expert en santé sexuelle et reproductive des jeunes, a promis de renforcer l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive à son retour en RDC : « Nous voulons apporter la bonne information sur comment se protéger et leur proposer des bonnes méthodes contraceptives. Le problème d’engagement est permanent ici en RDC, il y a peu d’activistes et je pense que dès mon retour des États-Unis, le projet sur lequel je vais travailler c’est de former les éducateurs dans les communautés pour augmenter l’ accès aux services de santé sexuelle et reproductive. »

Les sélectionnés pour la bourse Mandela Washington 2024 incluent :

Abraham Kahacha (Goma)

Aimé Cibamba (Mbuji-Mayi)

Benjamin Sabue (Kinshasa)

Bienfait Ngissé (Beni)

Bonaventure Bondo (Kinshasa)

Christian Fazili (Goma)

Divine Fulutuni Alinyir (Congolaise basée à Abidjan)

Christian Kahusu (Kinshasa)

Christophe Kashali (Kalehé, Minova)

Eddy Yedidia Kyungu (Lubumbashi)

Elvis Shimba (Lubumbashi)

Esther Mwakola (Kinshasa)

Esther Sangara (Kinshasa)

Sainteté Dimbu (Kinshasa)

Jonatha Bekanga (Kolwezi)

Ormiel Maganga (Kinshasa)

Raïssa Mashala (Kinshasa)

Victoire Andema (Bukavu)

Yves Kaguriro (Uvira)

Lancée en 2014, la bourse Mandela Washington pour les jeunes leaders africains est le programme d’échange phare de l’initiative YALI (Young African Leaders Initiative) parrainée par le gouvernement américain, visant à investir dans une nouvelle génération de leaders africains pour le développement. du continent.