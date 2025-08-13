EN CE MOMENT


Washington sanctionne des acteurs du commerce illégal de minerais

Les États-Unis passent à l’offensive contre le commerce illégal de minerais critiques en RDC. Mardi, le département du Trésor américain…

Publié par Cynthiche PANDI
le: 13 août 2025

Les États-Unis passent à l’offensive contre le commerce illégal de minerais critiques en RDC. Mardi, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions visant plusieurs entités accusées de contribuer à la violence des groupes armés dans l’Est du pays.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) cible notamment :

  • La Coalition des Patriotes Résistants Congolais – Force de Frappe (PARECO-FF), active dans la zone minière de Rubaya (Nord-Kivu)
  • La Coopérative des Artisanaux Miniers du Congo (CDMC)
  • Deux sociétés basées à Hong Kong : East Rise Corporation Limited et Star Dragon Corporation Limited

Selon Washington, le M23, déjà sanctionné par les États-Unis et l’ONU et soutenu par le Rwanda, a étendu son contrôle territorial, alimentant l’instabilité et les violations des droits humains.

Apparue en 2022, PARECO-FF est accusée d’avoir organisé des exploitations minières illégales, imposé des taxes arbitraires et recouru au travail forcé. La CDMC aurait vendu des minerais extraits dans des zones contrôlées par ce groupe aux sociétés East Rise et Star Dragon, participant ainsi à un réseau de « minerais de conflit » transitant souvent par le Rwanda vers la Chine.

Les sanctions impliquent le gel des avoirs des entités désignées aux États-Unis et l’interdiction pour toute personne américaine de réaliser des transactions avec elles. Le Trésor précise que ces mesures visent à induire un changement de comportement et à contribuer aux efforts pour stabiliser l’Est de la RDC et sécuriser les chaînes d’approvisionnement mondiales en minéraux critiques.

