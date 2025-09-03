Wan-Bissaka en Léopard : l’aboutissement d’une longue attente

Ce mercredi 3 septembre 2025, sur le tarmac de l’aéroport international de Juba, Aaron Wan-Bissaka foulait le sol africain sous les regards émus des officiels congolais et la fierté silencieuse de ses coéquipiers. Accompagné de Cedric Bakambu, Yoan Wissa et de deux émissaires de la FECOFA — Jean-Marie Kalonji et Honoré Loango —, le latéral de West Ham United a enfin répondu présent à l’appel de la terre de ses ancêtres.

L’instant était historique. Sept années de rumeurs, d’espoirs déçus, de négociations secrètes et d’hésitations ont conduit à ce moment de grâce. Depuis ses dernières apparitions avec les U20 congolais en 2015, le natif de Croydon avait cultivé le mystère, entre tentations anglaises et silences familiaux. Aujourd’hui, le doute n’est plus permis : Wan-Bissaka endossera le maillot des Léopards.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le déclic

Auréolé d’une saison 2024–2025 remarquée sous les couleurs de West Ham, le joueur de 27 ans a finalement cédé aux avances répétées de la Fédération et du sélectionneur Sébastien Desabre. L’affaire avait failli capoter en juin dernier lors de la préparation à Orléans, où son retrait de dernière minute — officiellement pour « raisons familiales » — avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et dans la presse congolaise.

Pourtant, dans l’ombre, les discussions se poursuivaient. Le processus de changement de nationalité était déjà en cours, validé par la FIFA, comme l’avait confié un Desabre serein face à la tempête médiatique. Et en août, la preuve tant attendue surgissait : une photographie, devenue virale, le montrant brandissant son passeport congolais à l’ambassade de RDC à Bruxelles.

Premiers pas sous nouvelles couleurs

Dès ce vendredi 5 septembre, Wan-Bissaka devrait connaître sa première sélection face au Soudan du Sud, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Quatre jours plus tard, ce sera au tour du Sénégal de se mesurer aux Léopards galvanisés par leur nouvelle recrue — et ce, devant leur public au Stade des Martyrs.

Deux rencontres capitales, deux occasions pour le latéral droit de sceller définitivement son appartenance à la nation congolaise et d’offrir à son pays d’origine l’expertise défensive qui a fait sa renommée en Premier League.

L’attente a été longue, mais le chapitre congolais d’Aaron Wan-Bissaka s’écrit enfin. Et quel chapitre cela s’annonce.