Osaka : la RDC appelle à un partenariat économique avec le Japon

À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, a présidé une cérémonie symbolique au pavillon congolais de l’Exposition universelle Osaka 2025.

Devant un parterre d’invités et de partenaires internationaux, elle a mis en lumière l’importance d’un partenariat économique RDC Japon, soulignant le potentiel stratégique de cette coopération pour les deux pays.

Un appel à l’investissement et à la coopération technologique

Avant sa rencontre bilatérale prévue le 1er juillet à Tokyo avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, la cheffe du gouvernement congolais a lancé un appel clair aux entreprises japonaises. Elle les a invitées à investir en RDC, en particulier dans les secteurs technologiques, industriels et logistiques, en s’appuyant sur un cadre juridique attractif et des opportunités offertes par un marché de plus de 100 millions de consommateurs.

La RDC, présente pendant les six mois de l’exposition, souhaite faire de l’Expo Osaka 2025 une vitrine pour attirer des partenariats stratégiques, notamment via son ministère du Commerce extérieur, conduit par le ministre Julien Paluku.

Coopération culturelle et vision commune

La célébration a également été marquée par des échanges culturels et une visite des pavillons bilatéraux, reflétant une volonté de renforcer les liens humains, culturels et économiques entre Kinshasa et Tokyo.

Avec plus de 28 millions de visiteurs attendus jusqu’au 13 octobre, l’Expo Osaka offre une plateforme unique à la RDC pour valoriser son attractivité économique sur la scène internationale, tout en célébrant son indépendance sous le signe de la modernité et de la coopération.