PolitiqueJudiciaire, Politique



EN CE MOMENT


Vers une nouvelle prorogation de l’état de siège dans l’Est

Le gouvernement congolais a officiellement demandé au Parlement de prolonger l'état de siège dans l'Est du pays. Une requête présentée…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 16 octobre 2025
Twitter

Le gouvernement congolais a officiellement demandé au Parlement de prolonger l’état de siège dans l’Est du pays. Une requête présentée ce jeudi au Sénat qui souligne la persistance de l’insécurité dans ces régions.

KINSHASA – La procédure est devenue malheureusement familière. Ce jeudi 16 octobre 2025, dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple, le ministre d’État de la Justice, Guillaume Ngefa A. Andali, est venu plaider la cause d’une mesure d’exception : la prorogation de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Devant les sénateurs présidés par l’Honorable Sama Lukonde, le ministre a relayé la requête officielle du Président de la République, déjà appuyée lors du 72ᵉ Conseil des ministres. Il a justifié cette demande en rappelant les atrocités qui continuent de déchirer l’Est du pays, nécessitant le maintien de ce régime spécial.

« La partie Est du pays reste meurtrie par des atrocités qui ont nécessité la poursuite de cette mesure exceptionnelle », a déclaré le ministre Ngefa, soumettant aux sénateurs le projet de loi de prorogation.

En réponse, le Président du Sénat a adopté une posture à la fois collaborative et méthodique. Il a rassuré le ministre de la Justice quant à l’examen sérieux de cette demande, tout en insistant sur la nécessaire diligence parlementaire. La question sera d’abord examinée « en profondeur » par les commissions permanentes de la Défense et Sécurité et des Relations extérieures, avant un vote en séance plénière.

Cette démarche souligne la volonté affichée du gouvernement de consolider la paix et l’autorité de l’État dans des provinces en proie à une insécurité chronique. Elle témoigne aussi de la difficulté persistante à trouver une solution durable à la crise qui frappe cette région depuis des années, où l’état de siège semble être devenu la norme plutôt que l’exception.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Twitter

Vers une nouvelle prorogation de l’état de siège dans l’Est

16 octobre 2025 Publié à 18h03

Le gouvernement congolais a officiellement demandé au Parlement de prolonger l'état de siège…

Savoir plus
Twitter

RDC et FMI : la diplomatie financière porte ses fruits

16 octobre 2025 Publié à 17h27

Le ministre des Finances a obtenu un nouveau décaissement du FMI après la…

Savoir plus
Primature RDC

Judith Suminwa clôt sa tournée américaine sur une note économique

16 octobre 2025 Publié à 17h00

La Première ministre congolaise a conclu sa visite officielle par des rencontres ciblées…

Savoir plus