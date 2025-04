Vers la Paix : La RDC et le Rwanda s’apprêtent à signer une déclaration historique à Washington

Washington, 25 avril 2025 – Dans un geste diplomatique majeur, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda s’apprêtent à signer ce vendredi une déclaration de principes pour la paix, sous les auspices des États-Unis. Cette annonce, relayée par l’Agence congolaise de presse (ACP), marque une étape cruciale vers l’apaisement des tensions dans l’Est de la RDC, en proie à des conflits armés depuis plus de 30 ans.

Une Signature Sous Hautes Attentes

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Thérèse Kayikwamba Wagner (RDC) et Olivier Nduhungirehe (Rwanda), scelleront cet accord à 19h00 (heure de Kinshasa, 18h00 GMT). L’objectif ? Renforcer la coopération bilatérale et stabiliser une région minée par les violences, où le groupe armé M23 et d’autres factions sèment chaos et insécurité.

Cette initiative intervient 48 heures seulement après l’annonce d’une trêve entre Kinshasa et le M23, négociée à Doha sous médiation qatarie. Un premier pas vers un cessez-le-feu durable, selon le document publié mercredi.

Enjeux et Défis : Ressources Naturelles et Tensions Régionales

Malgré ces avancées, les défis restent immenses. La RDC accuse régulièrement le Rwanda de piller ses ressources naturelles (or, coltan, etc.), revendues à des firmes asiatiques et occidentales. Les experts de l’ONU ont maintes fois alerté sur ces trafics, alimentant un conflit qui dépasse les frontières.

Cette déclaration sera-t-elle un tournant ? Les observateurs espèrent une vraie détente, mais restent prudents face aux échecs passés. La communauté internationale, elle, suit de près ce rapprochement inédit.