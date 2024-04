Une délégation internationale visite les déplacés de guerre à Goma

Une délégation comprenant une dizaine d’ambassadeurs accrédités en RDC, des représentants de l’Union européenne et des agents humanitaires ont visités vendredi 19 avril des déplacés de guerre dans des sites autour de Goma. L’objectif de cette visite, selon le Coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, était de comprendre les besoins humanitaires urgents des milliers de déplacés, résultant de la guerre d’agression imposée par le Rwanda voisin, et de trouver des réponses rapides à cette crise.

M. Lemarquis a souligné l’importance de répondre à ces souffrances et de mobiliser l’attention internationale. Il a plaidé pour une résolution politique et diplomatique de la crise, soulignant l’importance d’une action concertée des pays influents pour mettre fin aux hostilités et respecter les accords politiques existants.

Le ministre congolais des Affaires sociales, Modeste Mutinga, a réaffirmé la sacralité et la non-négociabilité de l’intégrité territoriale de la RDC. Il a déclaré que la RDC est résolue à défendre son intégrité territoriale face aux ambitions du Rwanda voisin. La guerre avec le M23, soutenu notamment par le Rwanda, continue de déplacer des populations et d’exacerber la crise humanitaire dans la région. Selon les Nations Unies, près de sept millions de personnes sont déplacées en RDC, dont 2,5 millions dans la seule province du Nord-Kivu.