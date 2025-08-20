TICAD9 : Judith Suminwa renforce la coopération RDC–Égypte

20 août 2025 | Yokohama – En marge de la TICAD9, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré pour la quatrième fois son homologue égyptien, Moustafa Kamal Madbouli. Cette nouvelle audience marque une étape importante dans la consolidation des liens entre la République démocratique du Congo et l’Égypte.

Des relations historiques saluées

Les deux chefs de gouvernement ont souligné la solidité des relations bilatérales, fondées sur une coopération africaine de longue date et mutuellement bénéfique.

M. Madbouli a félicité Mme Suminwa pour sa reconduction à la tête du gouvernement congolais et a réaffirmé sa volonté de renforcer les partenariats stratégiques, notamment dans les domaines clés du développement.

Le Grand Inga au cœur des discussions

Au centre des échanges : le projet Grand Inga. L’Égypte a exprimé un intérêt marqué, mettant en avant son expertise en matière d’énergie, d’eau et d’infrastructures. Ce projet pourrait devenir l’un des piliers de la coopération entre les deux pays.

Une ouverture culturelle et diplomatique

Le Premier ministre égyptien a également invité la RDC à participer à l’inauguration du Grand Musée du Caire (GEM). Une initiative qui reflète la volonté d’élargir la coopération au-delà des questions économiques et énergétiques, vers les domaines culturels et diplomatiques.

Une diplomatie active à la TICAD9

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par Judith Suminwa au Japon. Elle illustre la détermination de la RDC à construire des partenariats solides et durables, au service d’un développement partagé.