Thérèse Kayikwamba Wagner honorée à Washington pour son leadership diplomatique

Lors d’une semaine marquée par des échanges diplomatiques de haut niveau, la Ministre d’État Thérèse Kayikwamba Wagner a prononcé le discours d’ouverture de la 2ᵉ réunion d’information annuelle au Congrès américain. L’événement a été organisé par l’Institut américain de diplomatie et des droits humains, à Washington.

Un thème au cœur des enjeux mondiaux

Placée sous le thème « Diplomatie et leadership mondial : renforcer la sécurité et la coopération dans un monde en mutation », cette rencontre a rassemblé de nombreux diplomates, chercheurs et experts venus débattre des grandes problématiques de notre temps : diplomatie, paix, sécurité et coopération internationale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une distinction prestigieuse pour la RDC

À cette occasion, l’Institut américain de diplomatie et des droits humains a décerné à la Ministre d’État le « Prestige of Nations Award ». Ce prix symbolise la reconnaissance de son action en faveur du multilatéralisme, de la paix, et du renforcement de la position de la République démocratique du Congo sur la scène internationale.