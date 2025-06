Sommet USA-Afrique :l’Afrique redéfinit les règles

Le Sommet USA-Afrique 2025 s’est ouvert ce lundi 23 juin à Luanda, capitale de l’Angola. Plus de 1 500 participants s’y sont réunis, notamment des chefs d’État africains, des hauts responsables américains et des dirigeants du secteur privé.

Le président congolais Félix Tshisekedi représente la RDC à cette grande rencontre économique. Organisé par le Corporate Council on Africa (CCA), ce sommet met l’accent sur un partenariat rénové entre les deux continents. Ainsi, le thème choisi est explicite : « Les voies de la prospérité : une vision commune ».

Une nouvelle vision des relations USA-Afrique

Lors de son discours inaugural, le président angolais João Lourenço a posé les bases d’une coopération équitable. En effet, il estime que l’Afrique ne veut plus simplement de l’aide, mais des investissements privés et durables.

Par ailleurs, il a insisté sur l’importance de créer des partenariats qui respectent la souveraineté nationale, favorisent le transfert de compétences locales et génèrent des emplois qualifiés. Dès lors, l’Afrique souhaite être considérée comme un acteur stratégique mondial.

Des projets ambitieux au cœur du sommet

Plusieurs projets majeurs sont à l’ordre du jour. Notamment, le corridor de Lobito, un axe ferroviaire stratégique reliant l’Atlantique à l’océan Indien, qui favorisera le commerce intra-africain. Ce projet implique l’Angola, la RDC et la Zambie.

De plus, les discussions ont également porté sur un accord de paix RDC-Rwanda, soutenu par l’administration Trump. La signature officielle est prévue à Washington le 27 juin. Ce faisant, les États-Unis souhaitent jouer un rôle clé dans la stabilisation de la région des Grands Lacs.

En parallèle, un accord minier est en cours de négociation entre la RDC et les États-Unis. Ce partenariat vise à intensifier les investissements américains dans les ressources critiques congolaises, essentielles à la transition énergétique mondiale.

Une Afrique stable et tournée vers l’avenir

Le président Lourenço a également souligné que l’Afrique est jeune, stable et visionnaire. Avec plus de 70 % de sa population âgée de moins de 30 ans, le continent incarne un futur de croissance, d’innovation et de dynamisme.

Le Sommet USA-Afrique 2025 s’inscrit dans cette dynamique. Il vise à renforcer les liens économiques, diplomatiques et stratégiques dans une logique gagnant-gagnant. Par conséquent, l’Afrique ne veut plus être un simple terrain d’aide, mais un véritable partenaire d’égal à égal.