Sommet USA Afrique : Tshisekedi en mission à Luanda

Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda ce lundi matin. Il y participe au Sommet USA Afrique 2025, une rencontre stratégique entre dirigeants africains et américains.

Plus de 1 500 délégués sont présents, dont plusieurs chefs d’État, ministres et leaders du secteur privé. L’événement réunit décideurs politiques et économiques autour de projets d’avenir.

Corridor de Lobito : priorité du Sommet USA Afrique

Le sommet se tient sous le thème « Les voies de la prospérité ». Au cœur des discussions : le corridor de Lobito, un projet phare pour l’intégration régionale.

Soutenu par les États-Unis via le Partenariat pour les infrastructures mondiales (PGII), ce projet relie l’Angola, la Zambie et la RDC. Il incarne un axe de développement logistique et commercial majeur.

Le président Tshisekedi interviendra dans un panel spécial pour défendre la vision congolaise de ce projet stratégique.

Diplomatie active et sécurité régionale

En marge des discussions économiques, le Sommet USA Afrique sert aussi de cadre aux échanges diplomatiques. Tshisekedi rencontrera plusieurs chefs d’État et hauts responsables américains, dont Massad Boulos, conseiller Afrique à la Maison Blanche.

La situation sécuritaire en Afrique centrale figure aussi à l’agenda. Le président congolais pourrait aborder le projet d’accord de paix entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, dont la signature est attendue très bientôt.

Un partenariat stratégique renforcé

Le sommet offre à la RDC une opportunité d’affirmer sa vision. Tshisekedi veut bâtir un partenariat économique durable avec les États-Unis. Infrastructures, agriculture, énergie, santé et numérique figurent parmi les secteurs prioritaires.

Ce sommet s’inscrit pleinement dans la stratégie du chef de l’État : repositionner la RDC comme un moteur de transformation sur le continent africain.