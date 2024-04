Semaine française de Kinshasa 2024 : Un rendez-vous clé pour les investisseurs français en RDC

Une trentaine d’entreprises françaises, en plus de celles déjà établies à Kinshasa, se préparent à participer à la huitième édition de la Semaine française de Kinshasa, qui se tiendra du 24 au 26 avril 2024, selon l’annonce de l’ambassadeur de France en RDC lors d’une conférence de presse dans la capitale.

Bruno Aubert, ambassadeur de France en RDC, a souligné l’engagement de la France à soutenir les investissements en RDC en offrant des opportunités de financement aux entreprises françaises et congolaises.

Bertrand Bisengemana, président de la Chambre de commerce et d’industrie franco-congolaise (CCFC), a dévoilé le thème principal de cette huitième édition : « Les leviers de la croissance en République démocratique du Congo », lors d’un point de presse à Kinshasa. Cette édition s’inscrit dans la continuité du forum de mars 2023 et abordera divers sous-thèmes, dont les mines, les infrastructures et la logistique, l’agroalimentaire, le numérique, l’entrepreneuriat/PME, l’énergie et la santé.

Francine Mbuyi, conseillère en charge de la Perception et des projets d’investissement de la Cellule climat des affaires de la Présidence de la République, a souligné la stabilité du climat des affaires en RDC, un élément clé pour le pays. Elle a également évoqué les efforts visant à renforcer le dialogue public-privé et à rassurer les investisseurs, lors d’une conférence de presse à Gombe, en marge de la huitième édition de la Semaine française de Kinshasa.

Cette semaine sera une plateforme cruciale pour les entreprises françaises désireuses d’explorer les opportunités d’investissement en RDC et de contribuer à sa croissance économique.